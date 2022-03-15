Практично по всій Україні повітряна тривога – відправляйтеся до укриттів

Практично на всій території України пролунала повітряна тривога. Це означає, що вам необхідно негайно ж вирушати до укриттів.

Близько 11:39 у Львові, Чернівцях, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці, Києві, Одесі, Хмельницькому, на Закарпатті, Тернополі, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах, Запоріжжі, Сумах, Чернігові, а також Полтаві пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриттів. Це може врятувати вам життя!

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Зазначимо, що перебувати в укритті необхідно доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги.

Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.

Швидко одягнутися та одягти дітей.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

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