У Львові презентували проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні"

10 червня у Львові відбувся Форум донорів. На ньому презентували проєкт Національного центру реабілітації "Незламні".

Його презентував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також під час заходу медики розповіли про особливості роботи нового центру.

Читайте також Без Толстого і Чехова: у Львові запустили голосування за нові назви для "російських" вулиць

Національний реабілітаційний центр "Незламні": що треба знати

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він включатиме в себе потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх і виготовлятимуть.

З кожним днем людей, які потребуватимуть довгої реабілітації в Україні, стає більше. Такі реабілітаційні центри вже потрібні країні, і ми не зупинимось винятково на львівському,

– зазначив Ляшко.

Планується, щорічно приймати у центрі понад 50 тисяч пацієнтів та проводити більше як 10 тисяч операцій. При цьому постраждалим не лише встановлюватимуть протези, там їх і виготовлятимуть.



Віктор Ляшко на Форумі донорів у Львові / Фото Романа Каймана

Генеральний директор Першого медичного об'єднання Львова Олег Самчук повідомив, що українські спеціалісти вже придумали і в експериментальному режимі запустили роботизоване протезування. Зокрема, виготовили руку-робот, яка повністю замінює кінцівку. Наступного тижня її встановлюватимуть.

Центру допомагатиме Німеччина

Цей важливий захід відкрив очільник МОЗу Німеччини Карл Лаутербах. Він готовий долучитися до допомоги пораненим під час війни українцям. Так, Німеччина допомагатиме людям, які отримали важкі опіки і тим, хто втратив кінцівки.



Візуалізація проєкту / Фото з сайту майбутнього реабілітаційного центру "Незламні"

Країна буде забезпечувати протези, а також фахівці проводитимуть навчання, щоб українські лікарі могли в майбутньому самі обслуговувати пацієнтів, які потребують протезування.

Крім того, Німеччина окремо пропонує допомогу в лікуванні опіків, у постачанні медикаментів і у навчанні українських лікарів, адже процес лікування опіків складний і може тривати кілька років. Наразі працювати в Україні вже зголосилися 200 медиків німецької асоціації лікарів.

Що каже Садовий і Козицький

Мер Львова Андрій Садовий також був присутній на презентації та наголосив, що Реабілітаційний центр "Незламні" не обмежується будівництвом однієї будівлі.



Андрій Садовий на Форумі донорів / Фото з телеграму Андрія Садового

Наше завдання — вибудувати екосистему. Люди, які отримують тут допомогу, повинні десь жити та комфортно добиратися до медзакладу. За цим проєктом ми збудуємо трамвайну колію від центру міста до лікарні…

– сказав Садовий.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також висловився на форумі. Він наголосив, що ветерани російсько-української війни, наші воїни та мирні жителі гідні того, щоб отримувати найкраще лікування. Це їм і запропонують у цьому медичному закладі.

Крім того, Козицький закликав іноземних партнерів і учасників форуму долучитись до реалізації цього проєкту.

Зверніть увагу – Артем Овдієнко висловив думку щодо мовного скандалу у волонтерському центрі Львова: дивіться відео