У Львові знову пролунали вибухи: працює ППО

Вранці 18 жовтня Львів перебував під атакою дронів. Відомо, що протиповітряна оборона знищувала російські БпЛА.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Що відомо про атаку на Львів?

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у напрямку Львова рухався російський безпілотник. Спочатку його зафіксували в районі Жовкви, а згодом він перебував на північ від обласного центру.

Через загрозу повітряної атаки оборонці неба закликали місцевих жителів перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

Близько 10:25 у Львові пролунали вибухи. Ймовірно, у цей час працювали сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації про наслідки події наразі немає. В регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги.

Проте атака не закінчилася. Пізніше на регіон рухалися нові дрони. Повторний звук вибуху у Львові чули близько 11:14.

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Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також пролунали в Рівному, Полтаві та Києві, які опинилися під атакою російських безпілотників. У Рівному зафіксували пошкодження інфраструктури, а в Полтаві внаслідок удару постраждало приватне підприємство. Інформація про наслідки атак у цих та інших містах уточнюється. Відповідні служби продовжують встановлювати масштаби руйнувань.