Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Вранці 26 серпня у Львові пролунали вибухи.

Вранці 26 серпня Росія здійснила обстріли України з різних видів озброєнь. Кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи у Львові.

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Що відомо про вибухи у Львові

Під час ранкової масованої атаки під ударом опинився Львів та область. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в місті.

Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці,

– наголосив Козицький.

Також вже об 9:10 у Львові пролунали повторні вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Не забувайте, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або хоча б скористатися правилом двох стін. Звичайна обережність може врятувати життя, тому не ігноруйте свою безпеку.