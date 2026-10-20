У Львові прогриміли вибухи: ППО збила дрон

Росія у вівторок, 20 жовтня, атакує ударними безпілотниками українські міста. Вибухи прогриміли у Львові

Про це написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Які наслідки обстрілу?

Об 11:55 Повітряні сили писали про рух реактивних дронів з Тернопільщини в бік Львівщини. Близько 12:06 у Львові прогриміли вибухи. У місті працює ППО.

О 12:28 Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходила.

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Зазначимо, що країна-агресорка почала частіше запускати реактивні БпЛА по західних областях. У ніч проти 20 жовтня безпілотники атакували Львівщину, в області працювала ППО.