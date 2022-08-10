У Львові проведуть урбан-толоку задля організації прихистку для переселенців

Львів'ян запрошують на першу урбан-толоку. Жителів міста запрошують допомогти розчистити приміщення, де облаштують кемп для переселенців.

Толока відбудеться у Львові 12 – 14 серпня. Її організовують Street Culture & Urban Reform та ​​Данська громадська організація вуличних культур GAME, інформує 24 канал.

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Облаштування майбутнього кемпу

Під час толоки люди будуть наводити лад на території у 5700 квадратних метрів. Містяни приберуть приміщення для майбутнього кемпу для переселенців.

Для того, щоб взяти участь у заході, потрібно заповнити форму за посиланням й чекати на дзвінок від адміністратора.

Відкриття прихистку заплановано на початок жовтня. Новий Urban Camp – це вже другий такий проєкт від Street Culture & Urban Reform & Game, який з березня приймає людей у Львові. Через нього пройшли понад 200 переселенців з точок бойових дій, а наразі там постійно проживають 35 осіб – переважно сім’ї з дітьми.



Львів'ян запрошують на толоку

У новому прихистку одночасно зможуть проживати ще 100 мешканців, тобто у тричі більше, ніж зараз. Там зможуть зонувати різні простори й створювати окремі локації під конкретні потреби: спілкування, ігри, навчання, заняття спортом та відпочинок.

У Львові облаштують новий прихисток для переселенців:

Як виглядатиме новий прихисток

Urban Camp складатиметься з кількох зон. На першому поверсі облаштують публічний простір для дітей, відпочинку та ігор, штаб кемпу, а також кухню й пральню.

Другий поверх переважно займуть житлові кімнати двох типів.

Поруч розмістять загальний простір та душові.

Для дозвілля мешканців, у кемпі планують обладнати внутрішній двір та велику залу — у ній проводитимуть кінопокази, концерти, вистави й різноманітні спортивні заходи.

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