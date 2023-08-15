У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка: тепер там вирва глибиною 9 метрів
Джерело:Андрій Садовий
Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва.
Ракета влучила прямо в павільйон дитячого садочка. На щастя, обійшлося без жертв.
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Вирва глибиною 9 метрів та 20 метрів у діаметрі
Ракета прямо, точно влупила в цей павільйон (дитячого садочка – 24 Канал). Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів у діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети,
– зазначив Андрій Садовий.
Міський голова уточнив, що "приліт" стався на території дитсадка "Казка". У ньому все зруйновано, повилітали вікна. Сьогодні цей освітній заклад буде закритим. Дітки туди не підуть.
Окрім того, зруйновано будинок. Верхні поверхи всі вигоріли, вікна повилітали. Та головне, що минулося без жертв.
Садовий розповів про наслідки ракетного удару: дивіться відео
Загалом у Львові пошкоджено понад 100 помешкань, вибито більше ніж 500 вікон. Четверо людей отримали медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.
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Що відомо про наслідки ракетного удару по Львівщині
- У Львові є влучання в житлові будинки, на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Проводили евакуацію людей.
- Начальник ОВА Максим Козицький розповів, що уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, сталося руйнування. Людей вже евакуювали. На жаль, не минулося без постраждалих.
- Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
- В одному з гіпермаркетів через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
- У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Є люди з легкими травмами.
- Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.
- Зазначимо, міський голова Андрій Садовий розповів, що багато російських ракет вдалося збити.