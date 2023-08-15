У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка: тепер там вирва глибиною 9 метрів

Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва.

Ракета влучила прямо в павільйон дитячого садочка. На щастя, обійшлося без жертв.

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Вирва глибиною 9 метрів та 20 метрів у діаметрі

Ракета прямо, точно влупила в цей павільйон (дитячого садочка – 24 Канал). Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів у діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети,

– зазначив Андрій Садовий.

Міський голова уточнив, що "приліт" стався на території дитсадка "Казка". У ньому все зруйновано, повилітали вікна. Сьогодні цей освітній заклад буде закритим. Дітки туди не підуть.

Окрім того, зруйновано будинок. Верхні поверхи всі вигоріли, вікна повилітали. Та головне, що минулося без жертв.

Садовий розповів про наслідки ракетного удару: дивіться відео

Загалом у Львові пошкоджено понад 100 помешкань, вибито більше ніж 500 вікон. Четверо людей отримали медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Дитячий садок на вулиці Патона після ракетного обстрілу / Фото Андрія Закалюка

Наслідки ракетного удару / Фото Андрія Закалюка

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Що відомо про наслідки ракетного удару по Львівщині