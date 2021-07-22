Ніхто й не помітив: у Львові рецидивіст посеред білого дня пограбував авто – фото

Львівські правоохоронці 20 липня затримали 41-річного чоловіка. Він посеред білого дня розбив вікно автівки та вкрав із салону гроші та документи.

Виявилось, що затриманого вже притягали до кримінальної відповідальності. Цього разу йому також загрожує в'язниця.

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Чоловік пограбував авто серед білого дня

Правоохоронцям 20 липня надійшло повідомлення від львів'янина.

Чоловік розповів, що він припаркував своє авто на вулиці Драгана.

Повернувшись, він побачив, що його пограбували.

Зловмисник розбив скло та забрав сумку з документами та грошима.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Вони встановили, що автівку пограбували у проміжку між 16:00 та 18:00.

Протягом 2 годин поліцейські розшукали зловмисника.

Ним виявився неодноразово судимий 41-річний львів'янин.



Чоловік пограбував авто / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини