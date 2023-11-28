У Львові малі діти та дорослі отруїлися чадним газом: що відомо про їхній стан

У Львові жителі однієї з багатоповерхівок отруїлися чадним газом. Мовиться про цілу родину.

Інцидент стався у понеділок, 27 листопада, близько 21:00. Фахівці з'ясовують всі обставини.

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Що відомо про постраждалих

Відомо, що в одній з квартир двоє дорослих та стільки ж дітей отруїлися чадним газом. На щастя, обійшлося без жертв. Двох 39-річних дорослих та дітей віком 2 та 9 років ушпиталили. Вони перебувають у важкому стані.

У зв'язку з цим інцидентом медики дали кілька порад українцям. Так, у разі отруєння чадним газом треба відчинити вікна у приміщенні. Постраждалу людину необхідно за можливості винести на свіже повітря та зняти з неї тугий одяг у разі його наявності, бо він може заважати диханню.

Якщо постраждала особа втратила свідомість, то їй до носа треба піднести змочений нашатирним спиртом тампон чи шматочок вати. У разі зупинки дихання та кровообігу необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію потерпілої людини. Крім цього необхідно викликати на місце подій швидку допомогу за номером 103.

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