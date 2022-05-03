У Львові ще триває тривога: у частині міста перебої з електропостачанням

У Львові повідомляють про вибухи. Місцевим жителям необхідно залишатися в укриттях.

За попередньою інформацією, по Львову завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Зверніть увагу Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

В частині Львова перебої з електропостачанням

Як заявив мер Львова, внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами, в місті пошкоджено три електропідстанції.

Наразі в частині Львова немає електроенергії. Детальну інформацію про удар по Львову місцева влада повідомить згодом.

Втім, станом на зараз, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що працюють над відновленням електропостачання.

Що відомо про удари по Львову: