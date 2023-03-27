У Львові спіймали інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ
Джерело:СБУ
Служба безпеки України у Львові затримала ворожу інформаторку. Жінка збирала дані про місця базування та переміщення Сил оборони у місті.
Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.
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Зловмисниця є рідною сестрою ще одного зрадника батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Її дистанційно залучили до співпраці у жовтні минулого року,
– розповіли в СБУ
Жінка робила позначки на карті та передавала дані в Росію
За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових. При цьому "робила позначки на електронних картах". Згодом "намагалась передати дані в Росію.
"Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисницю і затримали її на спробі передачі розвідінформації агресору", – додали правоохоронці.
Під час обшуку у затриманої вилучено комп'ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з них "були докази вчинення злочинної діяльності".
Фігурантці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Раніше в Україні викрили агентів ФСБ, які готували ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці і підбирали кадри в адміністрації окупантів. До ворожої групи входило 8 осіб.