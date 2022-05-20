У Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України
Джерело:телеграм Андрія Садового
Сьогодні, 20 травня, у Львові оголосили про створення архітектурного конкурсу. Планують побудувати Меморіальний комплекс Героїв України.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Конкурс оголосять вже невдовзі.
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Тож найкращих архітекторів закликали долучитись до цього проєкту та взяти участь у створенні історії.
Де створять новий Меморіальний комплекс
Парк-сквер пам'яті та площу для проведення меморіальних заходів планують створити на Марсовому полі у Львові. Саме воно стало логічним продовженням Личаківського кладовища.
Поруч із вояками УПА там поховані сучасні герої російсько-української війни.
Це місце просто зараз, у ці дні боротьби, набуває особливо сакрального значення. Пам'ять про полеглих героїв житиме вічно,
– наголосив Садовий.
Очікують, що туди приїжджатимуть люди з усього світу, щоб завжди пам'ятати, якою ціною Україна виборює незалежність і стоїть незламним щитом на захисті демократичних принципів Європи, додав міський голова.
Найгучніші воєнні злочини окупантів проти української культури
- З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор цілеспрямовано обстрілює та руйнує об'єкти культурної спадщини та культурних цінностей українців.
- Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам'ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об'єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам'ятки сакральної архітектури.
- Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.
- На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.
- На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.
- У Лисичанську вони повністю зруйнували гімназію, яку побудували понад 100 років тому.
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