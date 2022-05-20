У Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України

Сьогодні, 20 травня, у Львові оголосили про створення архітектурного конкурсу. Планують побудувати Меморіальний комплекс Героїв України.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Конкурс оголосять вже невдовзі.

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Тож найкращих архітекторів закликали долучитись до цього проєкту та взяти участь у створенні історії.

Де створять новий Меморіальний комплекс

Парк-сквер пам'яті та площу для проведення меморіальних заходів планують створити на Марсовому полі у Львові. Саме воно стало логічним продовженням Личаківського кладовища.

Поруч із вояками УПА там поховані сучасні герої російсько-української війни.

Це місце просто зараз, у ці дні боротьби, набуває особливо сакрального значення. Пам'ять про полеглих героїв житиме вічно,

– наголосив Садовий.

Очікують, що туди приїжджатимуть люди з усього світу, щоб завжди пам'ятати, якою ціною Україна виборює незалежність і стоїть незламним щитом на захисті демократичних принципів Європи, додав міський голова.

Найгучніші воєнні злочини окупантів проти української культури

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор цілеспрямовано обстрілює та руйнує об'єкти культурної спадщини та культурних цінностей українців.

Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам'ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об'єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам'ятки сакральної архітектури.

Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.

На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.

На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.

У Лисичанську вони повністю зруйнували гімназію, яку побудували понад 100 років тому.

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