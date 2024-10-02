Суд з п'ятої спроби обрав запобіжний захід скандальному псевдоактивісту Остапу Стахіву

Псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві, обрали запобіжний захід.

Галицький районний суд Львова відправив Стахіва під варту без права внесення застави на 60 діб, тобто до 30 листопада. Ухвалити це рішення вдалося з п'ятої спроби.

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Сам Остап Стахів після рішення суду заявив, що подаватиме апеляцію.

Адвокат Стахіва – Михайло Магарський відмовився уточнювати інформацію про апеляцію, пише hromadske.

"Дізнаєтесь, журналісти напишуть про це першими, ще до того, як подамо", – значив Магарський.

Що відбувалось на суді

На суд Остап Стахів прийшов зі своїми прихильниками, він знову порівнював себе з дисидентами та заявив про політичні переслідування.

Стахів заявляв, що насправді "рятував людину", яку начебто "били" працівники ТЦК, і саме тому й поширив місце розташування відділу ТЦК на Рівненщині.

До слова, про підозру Стахіву повідомили ще 25 вересня. Того ж дня Галицький районний суд Львова проводив судове засідання про обрання йому запобіжного заходу, але сам Стахів на нього не з'явився. Як і на засідання суду 27 вересня.