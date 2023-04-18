У Львові вчитель кунг-фу побив водія маршрутки

У Львові вчитель школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан"під час конфлікту побив водія маршрутки та розбив вікно автобуса марки "Електрон".

Справу розглянув Галицький райсуд Львова, який звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності оскільки той примирився з потерпілим.

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Як стався конфлікт

Випадок трапився ще наприкінці січня 2023 року на зупинці громадського транспорту на вулиці Старій, поруч із ринком "Добробут".

41-річний Вадим Кравчук почав конфлікт із водієм автобуса "Електрон", що курсує за маршрутом №46, чоловік обурювався через затримку висадки пасажирів.

Довідка. У Львові водії часто на зупинках відкривають лише перші двері, щоб запустити нових пасажирів, і лише потім відчиняють решту дверей, випускаючи тих, кому треба вийти з автобуса.

Після словесної суперечки чоловік вийшов з маршрутки та кулаками розбив вікно з водійської сторони автобуса. А коли водій вийшов з маршрутки, той почав бити його по голові, завдавши легких тілесних ушкоджень.

Чоловік визнав свою вину

У матеріалах справи також вказано, що обвинувачений працює вчителем у школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан".

У суді Вадим Кравчук визнав свою провину та підтвердив обставини справи.