У Львові вночі 20 листопада зафіксували реактивний безпілотник Росії. У місті триває бойова робота підрозділів Протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Львівській ОВА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Львова вночі 20 листопада?

Повітряну тривогу у Львівській області почали оголошувати близько 02:24, і оголосили у всіх районах до 02:47. Щонайменше один реактивний безпілотник, за інформацією моніторингових спільнот та Повітряних сил, у цей час залетів до регіону.

Глава ОВА Максим Козицький написав у телеграмі про небезпеку, а також повідомив, що працює ППО. У місті було чутно активну стрілянину, дрон кружляв по різних його частинах.

Інформації про наслідки обстрілу наразі не було. Збиття чули, попередньо, у районі Новояворівська, як повідомляли місцеві канали у телеграмі.

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Додамо, що у цей самий час балістичні ракети атакували Київ, у столиці виникло кілька пожеж. Обстріл ворогом України триває.