У Львові 20-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

У Львові загинув 20-річний хлопець від ураження струмом на даху локомотива. Це сталося 25 червня.

Загиблий хлопець був жителем Яворівського району. Смертельна трагедія сталася на вулиці Таллінській у Львові.

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Як розповіли правоохоронці, близько 9 ранку 25 червня на даху локомотива було знайдено тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району.

Виявилось, що хлопець загинув через ураження електричним струмом.

У підсумку слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До речі, на вулиці Таллінській розташоване локомотивне депо "Львів – Захід" Львівської залізниці.

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