У Львові 20-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда
26 червня 2023, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Поліція Львівської області
У Львові загинув 20-річний хлопець від ураження струмом на даху локомотива. Це сталося 25 червня.
Загиблий хлопець був жителем Яворівського району. Смертельна трагедія сталася на вулиці Таллінській у Львові.
До теми 13-річного підлітка вбило струмом на Київщині: заліз із другом на вантажні вагони
У Львові молодого хлопця вбило струмом
Як розповіли правоохоронці, близько 9 ранку 25 червня на даху локомотива було знайдено тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району.
Виявилось, що хлопець загинув через ураження електричним струмом.
У підсумку слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
До речі, на вулиці Таллінській розташоване локомотивне депо "Львів – Захід" Львівської залізниці.
Інші подібні трагічні випадки
- Раніше у Вишневому на Київщині загинув 13-річний підліток. Разом з другом він заліз на вантажні вагони. Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії один із них загинув на місці. Другого забрала швидка – наразі його життю нічого не загрожує.
- Нещодавно у Львівській лікарні помер 14 річний підліток з Вінниччини – Олександр Сорокін. Він намагався зробити фото на вагоні вантажного потягу, але дитину ударило струмом.
- У Білій Церкві, що на Київщині, від удару струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась на залізничному вокзалі. Дитина залізла на дах поїзда, і майже одразу її вдарило струмом.
- На Київському центральному залізничному вокзалі чоловік виліз на дах поїзда та отримав удар струмом, внаслідок чого загорівся. Перехожі та працівники поліції швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові. У підсумку постраждалого з опіками тіла негайно госпіталізували. Також вдалося встановити особу чоловіка – ним виявився уродженець Чернівецької області 1994 року народження.