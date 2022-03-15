У Львові відбулась панахида за Олегом Ящишиним: щемливий фоторепортаж прощання з Героєм

На Яворівському полігоні, куди вранці 13 березня орки завдали ракетних ударів, загинув полковник Олег Ящишин. 15 березня відбулась панахида за Героєм.

Прощальна молитва за Олегом Ящишиним відбулась у Гарнізонному Храмі Петра і Павла у Львові. Поховали Героя на Личаківському кладовищі.

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Олег Ящишин був полковником і старшим викладачем Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Він загинув унаслідок обстрілу окупантами вранці 13 березня Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові, що на Львівщині.

Додамо, що донька героя Тетяна також перебувала на території Яворівського полігону, коли на об'єкт впали ракети кровожерливих окупантів. На щастя, дівчині вдалось вижити.

Мій батько загинув під час атаки на Міжнародний миротворчий центр. Я була там, але в іншій будівлі. Думаю, що він захищав мене увесь цей час бомбардування, і ось причина, чому я жива і майже не постраждала,

– розповіла донька героя.

У Львові відбулась панахида за загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прощання з загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прощання з загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прощання з загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прощання з загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прощання з загиблим Героєм Олегом Ящишиним / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Ящишина.

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