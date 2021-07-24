Японська мова та кіберспорт: у Львові відкрили фан-зону, щоб підтримати олімпійців

У дворику львівської Ратуші працює унікальна фан-зона Lviv Olimpic Space, де охочі можуть підтримати наших спортсменів на Олімпійських іграх у Токіо. У Японію вболівальників не пустили через коронавірусні обмеження, тому українських фанатів спорту чекають у Львові.

Локація підійде людям, які хочуть відчути атмосферу змагань. У дворику Ратуші для цього отримали дозвіл, щоб показувати офіційну трансляцію.

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"Це буде відкритий простір з м'якими пуфами. Людина зможе прийти та подивитися трансляцію. Зазначу, що ми отримали від "UA:Перший" і від олімпійського комітету дозвіл на офіційну трансляцію", – сказав керівник міського управління спорту Антон Нікулін.

Коли працюватиме фан-зона

Ігровий день на Олімпіаді стартує о 3:00. Львівська фан-зона працюватиме з 10:00 до 17:00. Такі години обрали через різницю у часі з Японією. До речі, про ці та інші особливості східної країни розказують у дворику Ратуші. Олімпійська локація працюватиме у дворику Ратуші до 8 серпня.

"Це будуть майстер-класи японської мови для дітей. Вони писатимуть побажання для спортсменів японською, вирізатимуть на папері, малюватимуть й ліпитимуть на великий банер, щоб відправити його спортсменам-олімпійцям", – зазначила заступниця керівника міського управління спорту Ксенія Пилипів.

Розважальні зони

У фан-зоні діятиме локація віртуальної реальності та кіберспорту, місце для скелелазіння та гри у корфбол. Крім цього, спортивні школи підготували активності для всіх охочих.

Проводитимемо різного роду майстер-класи, зокрема будуть вправи на веслувальному тренажері: на байдарці та каное. Дамо змогу всім охочим, максимально залучатимемо дітей,

– пояснив директор дитячо-юнацької спортивної школи імені Анатолія Дідуха Тарас Тимчій.

Вболівальникам, які завітали на відкриття, сподобалася атмосфера фан-зони.

"Ми прийшли вболівати за наших спортсменів на Олімпійських іграх. Прийшли у фан-зону, тут буде весело. Багато молоді, багато спортсменів", – поділився враженнями вболівальник Максим.

Олімпійська фан-зона у Львові: дивіться відео