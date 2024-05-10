У Львові відкрили завод з виробництва протезів: Садовий поділився деталями

У Львові відкрили Центр протезування та ортезування міжнародного рівня. Там за рік зможуть виготовляти майже 1000 протезів. А також – навчати майбутніх протезистів, проводити розробки та дослідження.

Міський голова Львова Андрій Садовий розказав 24 Каналу, що такий центр відкрили спільно з німецькими партнерами. На церемонії відкриття була міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

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"Коли почалася повномасштабна агресія, то ми буквально за декілька днів отримали одноразово перших 100 наших поранених військових. Ми зрозуміли, що нам треба повністю перебудувати систему в місті, і ми тоді почали вибудовувати екосистему "Unbroken", яка включає різні етапи", – сказав Садовий.

Мовиться, зокрема, і про протезування. Так у львівській лікарні почали виготовляти протези. Утім, кількість поранених постійно збільшується, тож потреба у протезах постійно зростає.

У львівському Центрі протезування та ортезування зможе працювати 40 протезистів. Так українські військові та цивільні, які постраждали від російської агресії, матимуть ще якісніші умови для реабілітації та протезування.

Це мануфактура дуже високого рівня, це найкращі стандарти, які лише можуть бути. Операції надвисокого рівня і реабілітація, і виробництво протезів, – це все є сьогодні нашою великою відповідальністю,

– наголосив міський голова Львова.

В Україні потрібні фахівці з протезування