Роборукавички та екзоскелети для поранених: у Львові відкриють корпус реабілітації "НЕЗЛАМНІ"

Нещодавно у Софійському соборі у Києві відбулась презентація корпусу реабілітації у Львові. "НЕЗЛАМНІ" планують відкрити у квітні.

Зазначають, що реабілітаційний корпус матиме 7 поверхів з моделями квартири та навіть магазину. Це потрібно для того, аби пацієнти могли максимально підготуватися до нових умов життя.

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Хто зможе отримати допомогу у центрі

Щороку центр надаватиме допомогу близько 10 тисячам українцям. Працівники реабілітаційного центру використовуватимуть найсучасніше обладнання та новітні методики для відновлення повноцінного життя військових та тих цивільних, які отримали травми внаслідок збройної агресії ворога.

У Львові відкриють корпус "НЕЗЛАМНІ": дивіться відео

Реабілітаційний корпус створюють на базі старого корпусу поліклініки. Першими партнерами цього проєкту стали Червоний Хрест, Польща, місто-партнер Львова Фрайбург. Частину реабілітаційного обладнання, необхідного для роботи центру, вже надали Швейцарія та Німеччина.

Що чекає на пацієнтів

Розробники корпусу планують обладнати ерготерапевтичну квартиру з кухнею, де пацієнтів вчитимуть знову про себе дбати. Водночас фахівці з фізичної реабілітації працюватимуть пліч-о-пліч з психологами та психотерапевтами.

Зазначають, що, окрім корпусу, функціонуватиме й денний стаціонар та амбулаторна допомога. Ба більше, допомогу в реабілітаційному корпусі отримуватимуть пацієнти стаціонару – для них передбачено 54 ліжка на двох поверхах.

В новому корпусі реабілітаційного центру встановлять новітнє обладнання:

роботизовану систему ходьби;

екзоскелети;

роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.

Корпус буде оснащений обов'язковою складовою процесу відновлення – басейном. Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі "НЕЗЛАМНІ" запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.

У Софійському соборі презентували відкриття корпусу реабілітації / Фото Львівська міська рада

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