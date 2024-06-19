На території Львівської громади є влучання "Шахеда"

Упродовж ночі 19 червня тривала атака "Шахедами", частина дронів-камікадзе ворога долетіли до Львова. На території Львівської громади працювали сили ППО.

На жаль, вже після відбою тривоги з'явилася інформація, що було влучання. За інформацією моніторингових каналів, мовилося про Малехів

Докладніше про атаку "Шахеди" атакують Захід України: є загроза для Львова, працює ППО

"Шахеди" у Львові: що відомо про наслідки атаки

Близько 4 ранку міський голова Львова Андрій Садовий написав у соцмережах, що є інформація про влучання, але її слід перевірити. За кілька хвилин інформація, на жаль, підтвердилася.

Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка,

– повідомив Садовий.

Місцеві телеграм-канали також писали, що у Малехові є пошкоджені будинки, зокрема – вибиті вікна, розсипані уламки скла. Також була пожежа, але її вдалося оперативно погасити самим мешканцям.

оновлення станом на 04:47!

вибито 20 вікон, пише міський голова Львова Андрій Садовий. Пошкоджено офісне приміщення – саме звідти госпіталізували охоронця. Ще у приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.

Пошкоджені будівлі у Малехові / Фото опублікував Андрій Садовий

Зверніть увагу: