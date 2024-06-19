На території Львівської громади є влучання "Шахеда"
Джерело:Андрій Садовий
Упродовж ночі 19 червня тривала атака "Шахедами", частина дронів-камікадзе ворога долетіли до Львова. На території Львівської громади працювали сили ППО.
На жаль, вже після відбою тривоги з'явилася інформація, що було влучання. За інформацією моніторингових каналів, мовилося про Малехів
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Близько 4 ранку міський голова Львова Андрій Садовий написав у соцмережах, що є інформація про влучання, але її слід перевірити. За кілька хвилин інформація, на жаль, підтвердилася.
Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка,
– повідомив Садовий.
Місцеві телеграм-канали також писали, що у Малехові є пошкоджені будинки, зокрема – вибиті вікна, розсипані уламки скла. Також була пожежа, але її вдалося оперативно погасити самим мешканцям.Увага, оновлення станом на 04:47!
У Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок,
Пошкоджені будівлі у Малехові / Фото опублікував Андрій Садовий
Зверніть увагу:
- Про роботу ППО цієї ночі повідомляли й у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі.
- Станом на 04:20 тривога через дрони була скасована майже всюди, окрім Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. За інформацією моніторів, там ще блукає один "Шахед".
- А вже на 04:30 повітряну тривогу оголосили знову й на Львівщині. Тож іще раз наголошуємо: поки не минула загроза та не оголосили відбій, слід перебувати у безпечних місцях!