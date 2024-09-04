У Львові внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура: горять будинки

Зранку 4 вересня росіяни атакували західні регіони, зокрема Львів. На жаль, там не обійшлося без пошкоджень.

Відомо, що внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків у місті. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наслідки вибухів у Львові

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце,

– написав Козицький.

Станом на 06:24, за словами міського голови Андрія Садового, відомо, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", – додав мер.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, близько о 04:56 Повітряні сили попереджали про "Шахеди" поблизу Львова та вибухи там. Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, тривала тривога через ракетну небезпеку.