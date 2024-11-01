Укрзалізниця "забула" вагон з 40 пасажирами на вокзалі у Львові

На Львівському вокзалі Укрзалізниця забула вагон з 40 пасажирами, які їхали нічним потягом до Києва. Людям довелося добиратися до місця призначення з незручностями, стоячи у тамбурі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Українець. Це одна з пасажирок, яку "забули" у Львові.

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У Львові на вокзалі "забули" про 40 пасажирів

Пасажирка потягу Марія Українець повідомила, що Укрзалізниця забула про вагон для 40 пасажирів. Дівчина не уточнювала, чи то на вокзалі забули причепити вагон до потяга, чи вагона взагалі "не існувало".

Я такого ще не бачила. Це щось новеньке. Спочатку все було як звичайно, приїхав поїзд, всі пішли, а потім щось пішло не так. Прийшов начальник поїзда та сказав, що забули наш вагон, вагон для 40 людей. Нас просто загнали в останній вагон стояти в тамбурі й чекати, незрозуміло чого,

– повідомила Українець.

Укрзалізниця "забула" 40 пасажирів: дивіться відео

У коментарях вона додала, що деяким пасажирам довелося так і їхати у тамбурі. Іншим пощастило більше і вони отримали плацкартні місця.

Нині пасажири вагона намагаються отримати компенсацію за квитки. Місцеві ЗМІ пишуть, що цей інцидент стався з нічним потягом Чернівці – Київ 008Л, який відправився 26 жовтня.

В Укрзалізниці наразі не коментували інцидент.

24 Канал намагається зв'язатися з пресслужбою компанії.