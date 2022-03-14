У Львові все функціонує, ми готувалися до складних часів, – Садовий про злагоджену роботу міста

У Львові наразі не відбувалося жодних бойових дій, місто приймає десятки тисяч біженців. Наразі вдається уникати форс-мажорних ситуацій, все працює, як єдиний організм.

Як розповів мер Львова Андрій Садовий, місто почало готуватися до можливого напливу людей ще минулого року. Це дозволило забезпечити ефективне функціонування Львова по приїзду десятків тисяч біженців.

До речі 1 мільйон доларів на день коштує життя людей, які приїхали до Львова, – Садовий

"У Львові все функціонує"

Як зазначив Андрій Садовий, підготовка до зустрічі біженців допомогла уникнути колапсу.

Ми готувалися, хоча багато про це не говорили. Ми зробили запаси медикаментів, закупили дизель-генератори. Ми готувалися до складних часів. Тож зараз у Львові все функціонує,

– запевнив він.

Також мер Львова відповів на запитання, чи впаде ракета на Львів.

"Я не знаю. Ніхто цього не знає. Львів під захистом ЮНЕСКО, але ми бачили, як Талібан в Афганістані нищив пам'ятки архітектури. Сьогодні агресор вбиває мирних жінок та дітей, тому можна очікувати всього. Але треба не боятися, а працювати та добре виконувати свою роботу", – додав Андрій Садовий.

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