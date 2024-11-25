У Львові стався вибух під землею – піднялася бруківка

Надзвичайна ситуація трапилася у Львові. Там посеред вулиці під землею прогримів вибух.

Інцидент відбувся на вулиці Сумській. Ймовірно, причиною тому став витік газу, передає 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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У Львові – вибух під землею

На місце одразу викликали фахівців газової служби. Як уточнив голова Сихівської районної адміністрації Андрій Зозуля, на місці, де стався вибух, піднялася бруківка.

Наразі експерти намагаються з’ясувати причину вибуху.

Тим часом місцеві пабліки поширили відео ймовірного займання на місці події. На кадрах видно полум'я, яке вибивається з-під плитки.

Нагадаємо, що влітку, 29 червня вдень обвалився грунт на шахті "Відродження" у Львівській області. Під завалами тоді загинули двоє гірників.