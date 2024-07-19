У Львові ввели оперативний план "Перехоплення": перевіряють транспорт на виїзд

Після того, як у Львові невідомий стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон, у місті ввели оперативний план "Перехоплення".

Триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Поліцейські перевіряють транспорт на виїздах з міста.

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У Львові ввели оперативний план "Перехоплення" / Фото Суспільне

На виїзд зі Львова перевіряють авто: відео

Інформація про затримання стрільця

Близько 22:00 у мережі писали про стрілянину та затримання нападника на Ірину Фаріон. Цю інформацію спростували правоохоронці.

"Інформація про стрілянину у Львові не підтверджується. Затримання на відео, що шириться в Telegram-каналах, не повʼязане із нападом на Ірину Фаріон. Пошуки нападника тривають", — мовиться у повідомленні Нацполіції України.

Що відомо про замах на Фаріон