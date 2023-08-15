У Львові вводять виплати для дітей, чиї батьки загинули на війні

У Львові виплачуватимуть 50 тисяч гривень неповнолітнім дітям, батьки яких загинули на війні.

Мер Львова Андрій Садовий сказав, що місцева влада надаватиме грошову підтримку дітям, які втратили на війні батьків.

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Місто допомагатиме дитині до повноліття

Андрій Садовий зазначив, що громада має дбати про дітей, які втратили найрідніших.

Фактично кожного дня ми маємо похорони, де ми прощаємось з нашими героями. Найскладніший момент, коли я висловлюю співчуття, особливо співчуття дітям. Маленьким дітям, які втратили своїх батьків,

– сказав мер міста.

Відтепер тим дітям, які втратили на війні тата або маму, місто виплачуватиме річну стипендію у розмірі 50 тисяч гривень.

Спільно з депутатами міської ради ми прийняли рішення, що ми встановлюємо річну стипендію у розмірі 50 тисяч на рік,

– сказав Андрій Садовий.

Кошти виділятимуться на дитину раз на рік до моменту, поки вона не досягне 18-річного віку. Гроші можна буде витратити на освіту або оздоровлення малечі.

Згідно з даними Національної соціальної сервісної служби України у період з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року регіональні служби у справах дітей виявили 8 512 дітей, які з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування в умовах воєнного часу. З них 1 476 дітей стали сиротами через російську агресію.