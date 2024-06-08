У Львові 21-річна дівчина потрощила аж 6 авто: її по гарячих слідах затримав патрульний

Рано-вранці 8 червня у Львові 21-річна дівчина пошкодила 6 авто на вулиці Якова Головацького. Опісля втекла з місця подій. Втім, патрульний затримав її по гарячих слідах.

Дівчина вже зізналася у скоєному, а власники пошкоджених автомобілів написали заяви. Про це повідомили в Патрульній поліції Львівської області, передає 24 Канал.

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У Львові дівчина пошкодила 6 автомобілів

Інспектор Святослав Герчаківський з відділу зв'язків із громадськістю прокинувся близько 4 години ранку від криків та звуку розбитого скла на вулиці Якова Головацького.

Коли патрульний вибіг на балкон, побачив розбиті авто сусідів. Той хто їх потрощив, встиг втекти, але очевидці описали особу і вказали напрямок, куди пішла.

У Львові дівчина потрощила 6 авто / Фото патрульної поліції

Поліцейський одразу же вирушив на пошуки. І на одній з сусідніх вулиць виявив дівчину, схожу за описами.

21-річна молода жінка зізналася у скоєному. Власники 6 автомобілів: Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault та Fiat написали заяви,

– повідомили в Патрульній поліції.

Також зазначили, що патрульний затримав ймовірну зловмисницю у вільний від служби час, по гарячих слідах. До речі, на опублікованих фото видно, що в автомобілів розбиті задні вікна.