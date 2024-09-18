У Львові за ніч зафіксували 8 підпалів: частину – у центрі міста

Вночі 18 вересня у Львові зафіксували кілька підпалів. Зазначимо, що зафіксовано щонайменше 8 місць можливих підпалів.

У Львівській міській раді розповіли деталі про ситуацію. Там також повідомили подробиці про займання кінотеатру "Дзвін".

Дивіться також У коледжі Львова сталася розгерметизація вогнегасника, є постраждалі студентки

У Львові зафіксовано кілька підпалів

Вночі у Львові зафіксували щонайменше 8 місць можливих підпалів,

– ідеться в повідомленні.

У ЛМР повідомили, що вранці 18 вересня сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. За їхніми даними, площа займання склала близько 400 квадратних метрів. Також вказується, що у будівлі горів дах та саме приміщення.

Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок займання постраждалих немає.

Також ще 3 загоряння сталися у Галицькому районі. Зокрема, контейнерний майданчик на вулиці Низький Замок, електрощитова на вулиці Театральній та фасадні декорації на вулиці Староєврейській.

Крім цього, було також 2 загоряння на контейнерних майданчиках на вулиці Квітки-Основ'яненка і одне на вулиці Бортнянського у Залізничному районі.

Ще одне загоряння зафіксували на вулиці Яцкова у Шевченківському районі.

У Львові зафіксовано 8 місць можливих підпалів / Фото ЛМР