У Львові започаткували міську церемонію прощання із загиблими воїнами

У Львові 7 червня започаткували міську церемонію прощання із загиблими захисниками та захисницями України.

Люди вийшли на Площу Ринок, аби вшанувати героя, який віддав своє життя за Україну. Відтепер львів'ян закликають під час руху похоронних процесій виходити на вулицю, щоб віддати шану загиблим воїнам.

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У Львові започаткували міську церемонію прощання із загиблими на війні героями. Львів'яни вийшли на площу Ринок, якою прямувала похоронна процесія, щоб вшанувати героя, який віддав за Україну найцінніше – своє життя,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на час похоронів людей просять утриматися від проведення:

розважальних заходів;

святкувань.

Львів 7 червня прощався з Антоном Величком. Герой загинув на Донеччині неподалік від Авдіївки. До останнього подиху він боронив рідну землю від російських окупантів.

Прощання з Антоном Величком / Фото Львівської міської ради

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна та світла пам'ять.

Поховали українського захисника на Личаківському кладовищі.

Вдалося повернути 210 тіл оборонців Маріуполя

У ГУР Міноборони 7 червня заявили, що вдалося повернути вже 210 тіл захисників Маріуполя. Більшість з них –оборонці "Азовсталі".

Наразі процес повернення тіл загиблих героїв, які захищали Маріуполь від російських загарбників, триває. Це відбувається завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Президент Володимир Зеленський доручив повернути тіло кожного героя, який віддав своє життя за Україну.

"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці "Азовсталі". Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію", – наголосили у ГУР Міноборони.

Зеленський про втрати

В інтерв'ю іноземним ЗМІ президент Зеленський заявив, що щодня гинуть 60 – 100 українських захисників. Окрім того, сотні героїв отримують поранення.

Загальні втрати України не розсекречують, доки триває війна. Водночас ще у квітні президент заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло від 2500 до 3000 українських військових.

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