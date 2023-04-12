У Львові дівчина продавала свої інтимні фото в мережі: поліції її здав пенсіонер

Дівчина протягом двох років, у 2020 та 2021, продавала усім охочим через закритий телеграм-канал свої інтимні фотографії. Ними зацікавився й літній чоловік.

Однак його цікавість викликало не бажання притягнути дівчину до відповідальності. Він й сам став клієнтом уродженки міста Володимир Волинської області.

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Фото продавала за 350 гривень

Як дізналося слідство, для отримання заробітку завдяки фотографіям дівчина знайомилася з чоловіками в іншій соціальній мережі, в інстаграмі. У листуваннях вона пропонувала придбати підписку на її закритий телеграм-канал "Lera-pantera 18+", де й публікувалися пікантні фото. За таку підписку вона просила оплату в розмірі 350 гривень на тиждень.

Послугами дівчини зацікавився місцевий пенсіонер, тож він не відмовив собі у купівлі фотографій засудженої. І так би ця справа не отримала розголосу, якби його цивільна дружина не дізналася про зацікавлення чоловіка.

У результаті в сім'ї виник скандал. Щоб довести дружині свою незацікавленість інтимним контентом незнайомки, він звернувся із заявою до правоохоронців. Він заявив, що на телеграм-канал наткнувся випадково, а коли оплатив послуги дівчини та побачив фото, на які натрапила й його дружина, звернувся до кіберполіції.

Дівчину засудили

Як стало відомо з вироку Шевченківського районного суду Львова, за незаконну діяльність дівчину притягли до суду. Там вона намагалася повністю заперечила свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

За словами обвинуваченої, насправді вона здавала в оренду власну квартиру, тож надходження на її рахунок були саме від студентів-орендарів, які платили буцімто частинами.

Її не насторожувало те, що кошти приходять від різних осіб, оскільки їй не було відомо коло спілкування орендарів, за яких частково і родичі могли сплачувати плату за проживання,

– зазначено у вироку суду.

Ба більше, саме вони нібито й вели зазначений телеграм-канал "Lera-pantera 18+" від її імені. Адже у своїй квартирі вона нібито залишила не лише меблі, а й стару техніку, зокрема ноутбук без пароля, на якому були інтимні фото.

Однак суд не повірив у показання власниці контенту. Вона не змогла ані надати номерів орендарів, ані хлопця, з яким зустрічалася у той час. Тож її визнали винною за частинами 1 та 3 статті 301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів".

Дівчину засудили до одного року іспитового терміну позбавлення волі. Під час нього вона повинна:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання,

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також їй присудили сплатити штраф за проведення експертиз. Згідно з вироком, він становить майже 4 250 гривень.