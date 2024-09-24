У Львові затримали 19-річного хлопця, причетного до серії нічних підпалів

У Львові правоохоронці затримали зловмисника, причетного до серії підпалів у центрі міста. Палієм виявився 19-річний хлопець.

Про це повідомили у Львівській міській раді. За вчинені дії 19-річному хлопцю загрожує кримінальна відповідальність.

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Чому хлопець вчиняв підпали у Львові

У Львівській міській раді зазначили, що затриманого хлопця підозрюють у декількох підпалах, скоєних у Львові минулого тижня.

Підозрюваний умисно пошкодив електрощитову, вікна навчального закладу, накриття скульптури Нептуна та майно закладів харчування в центрі міста,

– наголосили у міськраді.

Зловмисником виявився 19-річним жителем Львова. За його словами, на момент злочинів він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років", – розповіли у Львівській міській раді.

У поліції Львівщини також додали, що уночі з 17 на 18 вересня зловмисник пошкодив вікна одного з львівських вишів на вулиці Театральній, намагався підпалити корпус електрощитової на розі вулиці Театральної та площі Ринок.

Цієї ж ночі він пошкодив рекламні банери та декорації одного з кафе на вулиці Театральній, а також накриття тераси та декорації закладу харчування на вулиці Братів Рогатинців. Для усіх підпалів він використовував запальничку.



19-річного хлопця підозрюють у підпалах у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", поліцейські оперативно встановили місце перебування палія та затримали його,

– наголосили правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють суму збитків, а також перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших подібних злочинів.