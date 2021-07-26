Рекордно п'яний: у Львові затримали водія з понад 3 проміле алкоголю в крові – відео

На Мазепи у Львові затримали нетверезого водія. Патрульні виявили 3,35 проміле алкоголю в крові за допомогою "Драгера". Це значно перевищує допустиму норму для водіїв.

Про це повідомили 26 липня. У мережі опублікували відповідне відео. У Патрульній поліції журналістам 24 каналу повідомили, що найближчим часом нададуть інформацію про інцидент.

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За словами очевидців, водій їхав за кермом Hyundai. Раптом його затримали патрульні поблизу "Балатону" на Мазепи. Поліцейські за допомогою алкотестера перевірили, чи чоловік п'яний. Алкотестер показав позначку 3, 35 проміле. Хоч нормою в Україні є 0,2 проміле.

Довідка. 1 проміле – це тисячна частка чого-небудь. Тобто це, як відсоток, тільки в 10 разів менше (1% – це 10 ‰).

0,2 проміле – це майже нульова, найлегша ступінь сп'яніння. Така кількість алкоголю не відображається на поведінці людини і зовнішньо не проявляється. Подібна доза алкоголю в крові виявляється тільки вимірювальними приладами – в лабораторних умовах або поліцейськими алкотестерами.

Наразі всі деталі встановлюються.

У Львові затримали водія, що мав понад 3,35 проміле алкоголю в крові: відео

Нещодавно в Києві п'яний водій влаштував ДТП. Він влетів на великій швидкості у паркан. Пасажирка випала з авто на асфальт. Згодом вона померла у швидкій. Натомість хлопець померлої в цей час втікав з місця події.



Покарання через водіння в нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу