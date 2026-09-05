Правоохоронці спростували ці повідомлення. Про це написали у поліції Львівщини.
Що сказали у поліції?
Поліцейські розповіли, що у середу, 2 вересня, до них надійшло повідомлення про зникнення 45-річного львів’янина. Також зазначали що зниклий мав захворювання.
Згодом з'явилась інформація, що на вулиці Скорини у Львові виявили тіло чоловіка без голови. У поліції спростували ці чутки.
Провівши оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили, що чоловік дійсно міг перебувати в районі вулиці Скорини. У п'ятницю, 4 вересня, його тіло виявили у каналізаційному колекторі.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили у каналізаційному колекторі у Львові,
– заявили правоохоронці.
Вони повідомили, що, попередньо, не виявили ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи.
Також у п'ятницю, 4 вересня, у Святошинському районі Києва чоловік посеред вулиці підірвав боєприпас. Внаслідок вибуху, окрім нього, постраждали ще 3 людей.