Зникнення гуманітарки на 34 мільйони: у Львівській ОВА прокоментували скандал
Джерело:Львівська ОВА
Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що інформацію щодо надходження гуманітарної допомоги будуть перевіряти. Якщо факти викрадення будуть підтверджені, то всі причетні будуть покарані.
"Зниклими" вважаються 10 тисяч тактичних аптечок IFAK зі США. Їхня приблизна вартість – близько 34 мільйони гривень.
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Що кажуть в ОВА про "зникнення" гуманітарки
Козицький наголосив, що 10 тисяч аптечок не могли зникнути безслідно, тому залишається відкритим питання – чи потрапляли вони на територію України. Якщо факт ввезення гуманітарної допомоги підтвердиться, то куди вони могли подітися.
Аби з'ясувати усі подробиці ймовірного зникнення гуманітарної допомоги, Львівська ОВА звернулася до правоохоронців. Наразі встановлюються усі факти щодо цього питання.
У зв'язку з цим, я вчора звернувся до керівництва Львівської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Львівській області, щоб правоохоронці перевірили інформацію. Якщо факти, які виклали журналісти, підтвердяться, то винні мають бути притягнуті до відповідальності. Усі повинні усвідомлювати наслідки своїх дій. Особливо у воєнний час,
– заявив голова Львівської ОВА.
Журналісти заявили про ймовірне викрадення гуманітарки
- Журналісти NGL.media 26 липня опублікували розслідування, у якому стверджується про зникнення тактичних аптечок вартістю майже 34 мільйони. Розслідувачі припускають, що причетними до справи можуть бути у Львівській ОВА та благодійних організаціях.
- Американським волонтерам аптечки обійшлися у майже 1 мільйон доларів. Контейнери з гуманітарною допомогою випливли 14 жовтня 2022 року.
- У Львівській ОВА підтвердили, що отримали допомогу від США, проте акти показувати відмовилися. Також стверджували, що серед допомоги буцімто не було аптечок.
- Крім того, українські митники заявили, що через пункти пропуску не проходив такий вантаж. Хоча підтверджено, що 1 липня контейнер з гуманітарною допомогою був на польській митниці.
- У справі також є свідки, які стверджують, що буцімто бачили "зниклі" тактичні аптечки на складах Львівської ОВА.