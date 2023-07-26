ЛОВА не дає акти, митниця розводить руками: у Львові зникла гуманітарка на 34 мільйони, – ЗМІ

Журналісти під час розслідування з'ясували, що у Львові зникла гуманітарна допомога, відправлена зі США. Волонтери заявили про зникнення близько 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 мільйона гривень.

Як свідчить розслідування журналістів, у "цій таємничій історії" простежуються сліди Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) та деяких благодійних фондів, з якими вона працює.

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Волонтери передали аптечки майже на 1 мільйон доларів

Гуманітарну допомогу на понад 30 мільйонів доларів зібрав Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК).

До ЗУАДК звернулась американка українського походження Лілія Тащук, яка заявила, що співпрацює з ЛОВА та могла б взяти на себе оплату доставки допомоги у Львів.

Виконавча директорка ЗУАДК Мотря Бойко-Вотерс розповіла, що деякі члени комітету знали Лілію Тащук як представницю української діаспори та волонтерку.

Вона сказала, що є можливість домовитись з Львівською ОВА і відправити кілька контейнерів їхнім коштом. Ми домовились з нею, що ця допомога має надійти до наших постійних отримувачів, до фонду "Центр волонтерства та захисту", і виглядало, що ми один одного добре зрозуміли,

– розповіла NGL.Media Мотря Бойко-Вотерс.

У жовтні 2022 року ЗУАДК домовився з Лілією Тащук про перевезення контейнера. Контактною особою, яка мала б зустріти вантаж у Львові, була Наталія Шелестак, депутатка місцевої міськради і членкиня фонду "Центр волонтерства та захисту".

За даними журналістів, 14 жовтня контейнер з гуманітаркою вирушив з порту Вілмінгтон у Північній Кароліні у напрямку бельгійського Антверпена.

Контейнер був заповнений допомогою українським бійцям – протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям, а також там були 9700 військових аптечок IFAK і загальною вартістю 1,1 мільйона доларів США.

Аптечки обійшлися американським волонтерам у 908,6 тисяч доларів.

Волонтери впізнали зібрану допомогу у пресрелізі ЛОВА

Нестор Зарічний і Мотря Бойко-Вотерс стверджують, що весь вантаж за домовленістю з Лілією Тащук мав надійти у львівський "Центр захисту і волонтерства". Але з моменту передачі вантажу Лілії Тащук з ним почались відбуватись дивні речі.

Ми відправили контейнер, і чекали на інформацію про доставку, але її не було. І ось 8 листопада знайомі надіслали нам посилання на пресреліз Львівської обласної військової адміністрації. Там було вказано, що ЛОВА передавала допомогу військовим. І серед тих предметів, які були на фото, ми впізнали протигази, які я особисто купував, і ми їх передавали в Україну,

– розповів Нестор Зарічний.

У повідомленні ЛОВА від 3 листопада справді вказано, що адміністрація отримала допомогу зі США. Вантаж нібито передали "партнери з Америки та команда волонтерів, яка організовує ці поставки: БФ "IO" / Благодійний Фонд "Інтелігентна Організація / Intelligent Organisation", Лілія Тащук, Ігор Бялко". Про ЗУАДК у повідомленні ЛОВА нема жодної згадки.

У ЛОВА підтвердили отримання вантажу, але не дають акти

Коли американці дізнались, що їхній вантаж потрапив не до партнерів, а безпосередньо до ЛОВА, то почали з'ясовувати, що відбувається.

За словами львівських волонтерів, у ЛОВА їм усно підтвердили отримання лише невеликої частини гуманітарної допомоги. Серед цієї допомоги нібито не було тактичних аптечок IFAK.

Волонтери дізналися, що від обласної влади гуманітарною допомогою займається заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Після того, як волонтери зв'язалися з Холодом, він пообіцяв розібратись.

Після того ми створили онлайн-бесіду з американцями, де Холод повідомив, що ЛОВА справді отримала наш вантаж, але, по-перше, він вже майже весь розданий і, по-друге, там не було аптечок. Але сказав, що нам дадуть акти на ту допомогу, яку ЛОВА вже роздала,

– розповів Андрій Немировський з "Центру волонтерства та захисту".

Проте волонтери так і не отримали жодних документів навіть на ту частину вантажу, отримання якої підтвердив Холод.

Координатор гуманітарного штабу ЛОВА Олексій Шевчук, за словами Немировського, відмовився надавати акти, заявивши, що це державна таємниця.

Вантаж був на польській митниці

Американські донори вирішили звернулися на митницю, щоб дізнатись, коли їхній вантаж перетнув кордон з Україною. Польська митниця підтвердила, що 1 листопада контейнер був у них на пункті пропуску "Медика – Шегині". Водночас українські митники стверджують, що такий контейнер до них ніколи не заїжджав.

Журналісти стверджують, що надіслали у ЛОВА номер цього контейнера, щоб отримати інформацію про нього та акти про роздану допомогу. Однак у ЛОВА заперечили отримання такого контейнера.

Тож ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли,

– йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі отримали свідчення того, що палети зі специфічним маркуванням, яке використовувалось під зниклі тактичні аптечки, таки були на одному із львівських складів, який використовувався ЛОВА.

У кінці листопада на склад на вул. Земельній у Львові надійшов ще один контейнер від ЗУАДК і ЛОВА повідомила представника ЗУАДК Андрія Диду, що він може забрати цю допомогу. Андрій Дида впевнений, що бачив на складі коробки зі зниклими тактичними аптечками.