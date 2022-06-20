Лякають "розв'язаними руками": у Росії вже погрожують Європі через "блокаду Калінінграда"

Литва заборонила транзит товарів до Калінінградської області. У Росії не тямляться з люті і закидують країни Балтії та й всю Європу погрозами. Кремль та Держдума лякають "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".

Від імені Кремля вимагав зняти "блокаду Калінінграда" вимагав рупор Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він називає дії Литви абсолютно незаконними, пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков обурений "блокадою Калінінградської області"

Це порушення всіх і вся,

– заявив Пєсков, якого чомусь блокада українських портів не обурює.

Ще більш радикальним був у своїх погрозах голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов. Він вирішив використати улюблений метод держави-агресорки – полякати Євросоюз другою армією світу.

Російські депутати погрожують Євросоюзу

Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами,

– сказав Клімов.

Зазначимо, раніше про те, що Москва "вживатиме заходів", повідомляли в самій владі Калінінградської області. Яких саме – росіяни вирішили не конкретизувати.

Рішення про часткову заборону транзиту: коротко

Про таке рішення перевізника повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

Таким чином під заборону потрапили 50% вантажів, які транспортують з Росії.

Проблема в тому, що область – анклав, який не межує з Росією, натомість – з Литвою та Польщею. Отож, доставляти іншими шляхами товари складно.

Під обмеження на транзит потрапили потяги з тими товарами, які перебувають під санкціями ЄС.

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