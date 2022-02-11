Лякають "Союзною рішучістю": Росія та Білорусь показали кадри навчань під кордонами України

У Білорусі тривають спільні навчання російських та білоруських військових під назвою "Союзна рішучість-2022". У міноборони Білорусі показали кадри з тренувань 103-ї повітряно-десантної бригади.

Спільні навчання стартували 10 лютого. Тренуються військовослужбовці одразу на кількох полігонах.

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Військові тренуються відбивати напад умовного супротивника

Військовослужбовці відпрацьовують дії при протидії нападу умовного супротивника, авіаударів, заходи з евакуації та ремонту виведеної з ладу бронетехніки,

– мовиться у повідомленні міноборони.

На фотографіях видно, що тренування відбуваються з застосуванням озброєння та бронетранспорту. Зокрема, у військових – переносні зенітно-ракетні комплекси та самохідні зенітні установки. Наразі невідомо, з якої саме локації продемонстрували світлини.

Дивіться фото з "Союзної рішучості-2022":

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Що відомо про "Союзну рішучість-2022"

Навчання триватимуть до 20 лютого.

У міноборони Росії повідомили, що під час навчань збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Наразі військові маневри відпрацьовують на території Білорусі, зокрема, залучені полігони: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Дивіться відео, як Росія та Білорусь проводять спільні навчання:

Текст публікації Міноборони Білорусі:

Військовослужбовці 103-ї повітряно-десантної бригади відпрацьовують дії при протидії нападу умовного супротивника, авіаударів, заходи з евакуації та ремонту виведеної з ладу бронетехніки.