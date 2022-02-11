Лякають "Союзною рішучістю": Росія та Білорусь показали кадри навчань під кордонами України
Джерело:Міноборони Білорусі
У Білорусі тривають спільні навчання російських та білоруських військових під назвою "Союзна рішучість-2022". У міноборони Білорусі показали кадри з тренувань 103-ї повітряно-десантної бригади.
Спільні навчання стартували 10 лютого. Тренуються військовослужбовці одразу на кількох полігонах.
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Військові тренуються відбивати напад умовного супротивника
Військовослужбовці відпрацьовують дії при протидії нападу умовного супротивника, авіаударів, заходи з евакуації та ремонту виведеної з ладу бронетехніки,
– мовиться у повідомленні міноборони.
На фотографіях видно, що тренування відбуваються з застосуванням озброєння та бронетранспорту. Зокрема, у військових – переносні зенітно-ракетні комплекси та самохідні зенітні установки. Наразі невідомо, з якої саме локації продемонстрували світлини.
Дивіться фото з "Союзної рішучості-2022":
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Що відомо про "Союзну рішучість-2022"
- Навчання триватимуть до 20 лютого.
- У міноборони Росії повідомили, що під час навчань збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.
- Наразі військові маневри відпрацьовують на території Білорусі, зокрема, залучені полігони: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.
Дивіться відео, як Росія та Білорусь проводять спільні навчання:
Текст публікації Міноборони Білорусі:
Військовослужбовці 103-ї повітряно-десантної бригади відпрацьовують дії при протидії нападу умовного супротивника, авіаударів, заходи з евакуації та ремонту виведеної з ладу бронетехніки.