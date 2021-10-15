"Ляльки Сороса": прем'єр Словенії втрапив у скандал після образи євродепутатів

Прем`єр Словенії Янез Янша у четвер, 14 жовтня оприлюднив твіт з тезою про те, що низка депутатів Європейського парламенту є "ляльками Сороса". Цікаво, що під удар потрапила Софі Вельд, яка перевіряє дотримання Словенією верховенства права та угод про свободу медіа.

Після публікації зображення із заголовком "13 із 226 відомих ляльок Сороса в парламенті ЄС" на Яншу посипалась хвиля критики. Згодом євродепутат видалив твіт.

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Яншу масово розкритикували

Користувачі звинуватили політика в поширенні мови ненависті, оскільки низка людей на зображенні вже не депутати Європарламенту, а один – помер ще в квітні. Звинуватили Яншу і в антисемітизмі та поширенні теорій змови.



Янша поширив зображення з "ляльками Сороса" / Фото з твітера @pufpufpafpaf

Євродепутат Костас Арванітіс назвав опонента боягузом, оскільки той не прийшов на зустріч з депутатами робочої групи з питань демократії, верховенства права та основних прав. Він додав, що Янша боїться зіткнутися з питаннями щодо звинувачень у корупції, втручанні в судову систему та спробах маніпулювати пресою.

Ультраправий політик Янез Янша відомий частими скандалами з опонентами, поширенням хибних думок і теорій змови. Він також є прихильником проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана, хоча словенська Демократична партія перебуває в союзі із Християнсько-демократичним союзом Німеччини у парламенті Європи.

Голова Європарламенту Давид Сассолі відреагував на дії прем'єра Словенії. Він закликав його припинити провокації проти депутатів, оскільки напади на них є "нападами і на європейців".

"Конструктивна співпраця з ротаційним головою Ради може базуватися лише на взаємній довірі та повазі", – заявив Сассолі.

Хто такий Джордж Сорос? Джордж Сорос (Шварц) – американський фінансист угорсько-єврейського походження. Відомий меценат і філантроп. Заснував Фонд Відкритого Суспільства, який діє у 31 країні Європи, зокрема й в Україні. Відомий послідовною критикою Росії та її авторитарно-бюрократичної політичної моделі.

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