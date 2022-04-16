"Лялю, ходи спокійно": у ДСНС похвалилися малюнками художників, присвяченими песику Патрону

Пес Патрон став справжнім талісманом піротехніків, які зараз займаються розмінуванням. А ще він – улюбленець мережі. Тож чотирилапому рятувальнику вже присвятили низку крутих малюнків.

У ДСНС зазначають, що Патрон надихнув талановитих художників. І рятувальники дуже тому тішаться, адже ще більше людей можуть дізнатися про маленького та дуже сміливого песика, який допомагає знешкоджувати міни.

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Патрон став зіркою десятків малюнків

Це мотивує не опускати руки як би важко не було, тримати планку на високому рівні та з новими силами йти у бій, знаючи скільки людей ще чекають на допомогу і скільки людей вірить у нас,

– кажуть у ДСНС.

Рятувальники додають, що Патрон теж не опускає своїх лапок. Він кожному передає свою вдячність та доводить, що великі герої не обов'язково мають бути великими у прямому значенні цього слова.

Песик Патрон став зіркою безлічі малюнків / Телеграм ДСНС

Напередодні з Патроном познайомився телеведучий Дмитро Комаров. Він саме виїхав на Чернігівщину, щоб продовжувати фільмувати звірства, які чинили російські загарбники в Україні.

Нагадаємо, що Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки і він обожнює сир. А ще він став справжнім чотирилапим талісманом у ДСНС.

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