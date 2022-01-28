Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити до червоної зони

За словами Ляшка, нова хвиля коронавірусу прийшла в Україну два тижні тому. Міністр наголосив, що адаптивний карантин ефективно діє. Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області незабаром можусть стати "червоними".

Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Ляшка, саме адаптивний карантин дозволив 10 регіонам весною та 6 регіонам восени 2021 року пройти через хвилю без "червоних" обмежень.

До теми Найближчими тижнями Україна досягне піку коронавірусу, – Ляшко

Система вже почала реагувати на зростання захворюваності

Зараз система адаптивного карантину вже почала реагувати на зростання захворюваності в Україні. Наразі ця модель вже віднесла Івано-Франківську та Рівенську області до червоного рівня епідеміологічної небезпеки,

– наголосив Ляшко.

Міністр наголосив, що спалах невипадково розпочався з Заходу України. Адже тут – один із найнижчих рівнів вакцинації повним курсом. Саме тому лідери з імунізації перебувають у жовтій зоні, а регіони-аутсайдери активно рухаються до червоної.

Які регіони можуть опинитись в червоній зоні:

Закарпаття,

Волинь,

Буковина,

Львівська область,

Вінницька область,

Сумська область.

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