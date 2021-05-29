Ляшко назвав основні завдання на посаді міністра охорони здоров'я

Нещодавно Віктора Ляшка обрали міністром охорони здоров'я України. Він назвав свої основні завдання на новій посаді.

Він заявив, що основною метою є вакцинація українців проти COVID-19. Про це міністр повідомив під час брифінгу з журналістами.

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До кінця літа – 10 мільйонів доз

Він наголосив, що міністерство охорони здоров'я до кінця літа 2021 року повинно зробити 10 мільйонів доз щеплень. Водночас до кінця червня, як зауважив Ляшко, в державі буде майже 4 мільйони доз вакцин.

За словами очільника МОЗ, другим його завданням є "стабілізація ситуації, щоб не хитало". Адже Україна зайшла у другий рік програми медичних гарантій. Зокрема необхідно:

вирівняти тарифи;

зрозуміти, хто, де і що "просідає";

прибрати дисбаланс щодо зарплати;

збільшити заробітну плату медпрацівникам.

Я не є популістом. Я розумію, як формується державний бюджет. Якщо я проситиму 300 мільйонів гривень, то розумію, що їх нема де взяти. Але це не означає, що я не проситиму збільшити видатки на програму медичних гарантій,

– зауважив Ляшко.

Міністр також наголосив, що він є уособленням того, як від головного спеціаліста міністерства можна вирости до його очільника.

"В моїй команді з'являться люди, які прийшли головними спеціалістами і стануть заступниками міністра. Це надихає як головних спеціалістів, так і директорів директоратів. Люди, які працюють в міністерстві, бачать це і зроблять усе можливе, щоб цей кейс став успішним", – він додав.