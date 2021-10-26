Ляшко назвав умову тотального локдауну в Україні

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, незабаром ще 5 областей можуть перейти в червону зону. Загальнонаціональний локдаун в Україні можуть ввести тоді, коли всі регіони стануть "червоними".

Ляшко зауважив, що головне завдання зараз – не допустити такої ситуації. За словами міністра, вже незабаром у червоній зоні опиняться одразу 13 областей.

Більше тут У червону зону переведуть ще 5 областей, серед них Львівська, – Ляшко

Які області вже є "червоними":

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська

Рівненська.

Потрапити у цей перелік можуть Львівська, Житомирська, Луганська та ще 2 області, яких міністр не назвав.

Рішення про розширення червоної зони може ухвалити Державна комісія з питань ТЕБ та НС найближчим часом.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За попередню добу кількість померлих від коронавірусу стала найбільшою в Україні за весь період пандемії, зафіксували 734 летальних випадки. COVID-19 діагностували у 19 120 осіб. Загалом в Україні зафіксували 2 803 159 випадків недуги, з них 64 936 – летальні, одужали більше ніж 2 мільйони 390 тисяч хворих.