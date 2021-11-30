Чи законні мітинги антивакцинаторів і чи треба їх розганяти: Ляшко пояснив свою позицію

30 листопада 2021 , 17:08
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Джерело:

BBC

Глав МОЗ Віктор Ляшко заявив, що проведення в Україні протестів щодо вакцинації – незаконні. Вони порушують і закон України, і постанову уряду.

Відповідальні за протести органи місцевого самоврядування, – Ляшко

Протести антивакцинаторів заборонені законом про захист населення від інфекційних хвороб, а також постановою про карантин. Про це міністр охорони здоров'я заявив у інтерв'ю.

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Зони відповідальності чітко прописані. Органи місцевого самоврядування відповідальні,
– наголосив міністр.

Він додав, що правоохоронці часто складають адмінпротоколи та відкривають кримінальні справи щодо порушників.

Ляшко наголосив, що антивакцинаторський рух в Україні та світі фінансують з Росії. "Це вже неодноразово доведено. Тут є спеціальні органи, які точно розберуться", – підкреслив очільник МОЗ.

Що відомо про протести антивакцинаторів в Україні

  • Востаннє противники вакцинації проти коронавірусу вийшли на акцію 24 листопада
  • Тоді у деяких учасників помітили банери з QR-кодами, які вели на сайт путінської партії "Єдина Росія".
  • Самі активісти пояснили, що взяли зображення QR-коду з інтернету. Вони буцімто хотіли висловити свою незгоду з антиукраїнською політикою "Єдиної Росії".
Зверніть увагу! За добу 29 листопада щеплення проти коронавірусу зробили 226 059 українців, з них 71 124 осіб вакцинувалися вперше. Повністю імунізовані в Україні 11 122 635 людей.
Автор: Софія Мінджоса