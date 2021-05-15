Заступник вже за третього міністра, – Ляшко прокоментував ймовірне призначення главою МОЗ

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Раніше стало відомо, що Максима Степанова хочуть відправити у відставку з посади міністра охорони здоров'я. На його місце розглядають кандидатуру Віктора Ляшка. Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ прокоментував своє можливе призначення на посаду.

Джерело:

ТСН

На запитання, чи пропонували йому крісло, Ляшко відповів, що за час роботи у МОЗ "хтось комусь щось пропонує".

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Ляшко прокоментував можливе призначення главою МОЗ

Я на посаді заступника міністра вже за третього міністра. Кожний раз під час зміни хтось комусь щось пропонує й обговорює. Тому некоректно зараз з моєї сторони коментувати якісь такі речі. Є міністр, є заступник міністра. У кожного є своя сфера відповідальності,
– заявив Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що "всьому свій час", тому не розповів нічого про свої перші рішення, якщо він таки очолить МОЗ. Однак пообіцяв, якщо таке відбудеться, то зустрінеться з журналістами.

"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни у 2022 – 2023 роках, то вони будуть присвячені такому спілкуванні в доброзичливому оточенні з чашкою чаю", – додав Ляшко.

Нагадаємо, Степанов раніше повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ. 

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