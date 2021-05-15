Заступник вже за третього міністра, – Ляшко прокоментував ймовірне призначення главою МОЗ

Раніше стало відомо, що Максима Степанова хочуть відправити у відставку з посади міністра охорони здоров'я. На його місце розглядають кандидатуру Віктора Ляшка. Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ прокоментував своє можливе призначення на посаду.
Джерело:ТСН
На запитання, чи пропонували йому крісло, Ляшко відповів, що за час роботи у МОЗ "хтось комусь щось пропонує".
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Ляшко прокоментував можливе призначення главою МОЗ
Я на посаді заступника міністра вже за третього міністра. Кожний раз під час зміни хтось комусь щось пропонує й обговорює. Тому некоректно зараз з моєї сторони коментувати якісь такі речі. Є міністр, є заступник міністра. У кожного є своя сфера відповідальності,
– заявив Ляшко.
Заступник міністра наголосив, що "всьому свій час", тому не розповів нічого про свої перші рішення, якщо він таки очолить МОЗ. Однак пообіцяв, якщо таке відбудеться, то зустрінеться з журналістами.
"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни у 2022 – 2023 роках, то вони будуть присвячені такому спілкуванні в доброзичливому оточенні з чашкою чаю", – додав Ляшко.
Нагадаємо, Степанов раніше повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.
Відставка Степанова: що відомо
- Ввечері 14 травня прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.
- Наприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за його підписалися більш ніж 150 депутатів.
- Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.
- Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова та головний санлікар країни Віктор Ляшко.