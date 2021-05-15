Заступник вже за третього міністра, – Ляшко прокоментував ймовірне призначення главою МОЗ

Раніше стало відомо, що Максима Степанова хочуть відправити у відставку з посади міністра охорони здоров'я. На його місце розглядають кандидатуру Віктора Ляшка. Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ прокоментував своє можливе призначення на посаду.

На запитання, чи пропонували йому крісло, Ляшко відповів, що за час роботи у МОЗ "хтось комусь щось пропонує".

Читайте також Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ

Ляшко прокоментував можливе призначення главою МОЗ

Я на посаді заступника міністра вже за третього міністра. Кожний раз під час зміни хтось комусь щось пропонує й обговорює. Тому некоректно зараз з моєї сторони коментувати якісь такі речі. Є міністр, є заступник міністра. У кожного є своя сфера відповідальності,

– заявив Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що "всьому свій час", тому не розповів нічого про свої перші рішення, якщо він таки очолить МОЗ. Однак пообіцяв, якщо таке відбудеться, то зустрінеться з журналістами.

"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни у 2022 – 2023 роках, то вони будуть присвячені такому спілкуванні в доброзичливому оточенні з чашкою чаю", – додав Ляшко.

Нагадаємо, Степанов раніше повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.

Відставка Степанова: що відомо