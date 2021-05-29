Ляшко вирішив залишити на посаді трьох заступників з часів Степанова

Віктор Ляшко залишає на посаді трьох заступників, які працювали з Максимом Степановим. Відтак, Ірина Садов'як, Ірина Микитчак і Ярослав Кучер стануть частиною команди новопризначеного глави МОЗ.

Водночас міністр охорони здоров'я звільнив Світлану Шаталову та Ігоря Іващенка. Останній обіймав посаду заступнику з питань європейської інтеграції.

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Віктор Ляшко пояснив, що ухвалив відповідні рішення, бо має намір зберегти інституційну пам’ять та не хоче переривати повністю процес роботи.

За його словами, у кожного з трьох заступників є 100 днів, щоб "виконати свої індикатори ефективності". Однак самі індикатори наразі не розкриває й обіцяє їх презентувати згодом.

Кого Ляшко бачить заступником

Міністр також подав на затвердження уряду кандидатури ще двох заступників, а саме:

Чинного виконувача обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна, якого назвав "кваліфікованим спеціалістом".

Петра Ємця, що раніше був заступником глави департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ім'я ще одного кандидата заступника Віктор Ляшко наразі не розголошує. Йому в підпорядкування залишиться питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.