У Любченка та глави ДПС Олейнікова проводять обшуки

Відповідну інформацію підтвердили 24 каналу власні джерела. Про це стало відомо 3 листопада.

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Станом на 3 листопада, тривають обшуки у:

У СБУ цю інформацію наразі не коментують.

Як тільки отримаємо точнішу інформацію, то доповнимо матеріал.

Опублікували кадри з місць обшуків / Фото НВ, "NABU Daily by Олег Новіков"

"Слідство.інфо" написало, що обшуки можуть бути пов'язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Окрім того, за їхніми даними, обшуки проводять також у:

виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова;

центральному апараті ДПС.

Обшуки проводять через ймовірне зловживання службовим становищем

Телеграм-канал "NABU Daily by Олег Новіков" написав, що слідчі дії проводять у межах кримінального провадження про можливе зловживання службовим становищем, що могло бути пов'язане з допомогою в ухиленні від сплати податків.

Також обшуки тривають у центральному апараті податкової служби. Проте наразі тривають тільки слідчі дії, про підозру нікому не повідомляли й нікого не затримували.

Не має до мене відношення, – Любченко прокоментував обшуки

Сам Олексій Любченко в коментарі LB.ua розповів, що за місцем його проживання та роботи в міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не відбувалися.

Те, що відбувається, не має до мене відношення,

– заявив міністр.

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