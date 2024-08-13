Де розташована Любимівка в Курській області, яку взяли під контроль ЗСУ: показуємо на карті

Українські військові 13 серпня повідомили, що населений пункт Любимівка у Курській області перебуває під контролем ЗСУ. Російське село повністю зачистили від окупантів.

Цей населений пункт росіян перебуває недалеко від кордону з українською Сумською областю та до звільнення ЗСУ перебувала у "сірій зоні" бойових дій. Де саме розташована Любимівка, яка наразі перебуває під контролем України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташована Любимівка на карті

Спочатку у мережі з'явилися відео, як наші військові з танкового підрозділу 225 ОШБ готувались звільняти Любимівку у Курській області. На записі можна побачити, що туди рухались танки, а також літаки.

Наші воїни готували звільняти Любимівку / Відео з телеграм-каналу підрозділу ТУР 225 ОШБ

Згодом військові ударної групи "Чорний Лебідь" 225 ОШБ зазначили, що Любимівка вільна від контролю російських військових. Окрім того, наші захисники опублікували відео після зачистки населеного пункту від окупантів.

З перших днів війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно і з душею,

– сказав захисник на відео.

Українські військові повідомили про перехід Любимівки у Курській області під контроль ЗСУ / Відео з телеграм-каналу ударної групи "Чорний Лебідь"

Варто зазначити, що Любимівка – це село в Кореневському районі Курської області Росії. Цей населений пункт розташований за 9 кілометрів від кордону з Сумською областю України.

Раніше на мапі, яку опублікували аналітики DeepState, видно, що цей населений пункт перебуває у "сірій зоні" бойових дій у Курській області.

Де розташована Любимівка у Курській області: дивіться на карті

До слова, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 серпня розкрив мету операцій України у Курській області. За словами президента України, дії наших бійців – це суто безпекове питання для України, а саме звільнення прикордоння від російських військових.