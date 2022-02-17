Любителів "русского мира" будемо затримувати, – голова Нацполіції

Націнальна поліція готова оперативно реагувати на всі внутрішні ризики в державі. Правоохоронці не допустять, аби повторилися події 2014 року.

Про це попередив Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 17 лютого, повідомляє 24 канал.

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Попередження любителям "русского мира"

Фацевич запевнив, що Національна поліція й загалом усі структури МВС готові реагувати на всі внутрішні ризики. Мовиться, зокрема, про розхитування ситуації в Україні, залучення до цього іноземців, зокрема – росіян, та підбурювання населення.

Любителів "русского мира" будемо затримувати і притягувати до відповідальності. На усі ризики ми будемо оперативно реагувати,

– підкреслив посадовець.

Напередодні у МВС заявили, що правоохоронці посилено готуються до будь-яких можливих провокацій агресора. Вони, зокрема, тренувалися швидко звільняти захоплені будівлі. Це вдалося зробити дуже швидко – знадобилася 1 година.

Поліція перейшла на посилений режим служби

Національну поліцію перевели на посилений режим служби – з 14 до 19 лютого. Втім, не виключено, що його продовжать. Таке рішення ухвалили через загрозу російського вторгнення. Фацевич наголосив, що 20 тисяч поліцейських, зокрема – озброєних автоматичною зброєю, виходять на вулиці міст та патрулювання доріг.

Вони проводять вибіркові перевірки громадян та перевірки транспортних засобів. Все це – для спокою і безпеки,

– пояснив Фацевич.

Він уточнив, що правоохоронці готові до виявлення зловмисників та представників противника, які можуть бути залучені до диверсійних атак на території України.

МВС готове реагувати на загрози: дивіться відео