Любителька Путіна Ле Пен назвала ЄС "палієм" у ситуації навколо України

Лідерка ультраправої партії "Національні збори" Марін Ле Пен стверджує, що ситуація навколо України загострилася нібито через дії Євросоюзу. Вона каже, що ЄС грає роль "пожежника-піромана". При цьому ймовірність нападу Росії політикиня взагалі відкидає.

Політикиня переконана, що Путін не піде на таку помилку. Крім того, вона каже нібито Україна належить до сфери впливу Росії.

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За її словами, напруга створюється, коли цю сферу впливу буцімто намагаються порушити.

Я не думаю, що Путін піде на таку помилку. Але я також вважаю, що в цій справі, ЄС відіграв роль пожежника-піромана,

– сказала чиновниця.

Про вступ України до НАТО

Марін Ле Пен запитали, чи має право Україна на вступ до НАТО. Француженка відповіла, що для початку з Альянсу слід "випровадити" Туреччину. Також вона не думає, що в нинішньому стані НАТО може прийняти будь-яку нову державу.

Хто така Марін Ле Пен

Це одіозна французька політична діячка, ексдепутатка Європарламенту та кандидатка у президенти Франції. У другому турі виборів у 2017 році програла чинному президенту Еммануелю Макрону.

Через ультраправі політичні переконання Марін Ле Пен називають "любителькою Путіна". Політикиня від імені своєї партії у 2018 році висловлювала підтримку Путіну щодо його участі у президентських виборах.

До речі, політикиню підозрювали у розкраданні грошей європейських фондів.

У Росії влаштували справжню істерику через потенційну можливість вступу України до НАТО. Москва говорить про "червоні лінії". Путін навіть вимагав від Альянсу юридичних гарантій щодо не розширення.

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